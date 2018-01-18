Вакцина против туберкулеза обеспечила 41% защиты в исследованиях на обезьянах

Получены результаты доклинических исследований новой перспективной вакцины для профилактики туберкулеза: полная защита от инфекции наблюдалась у 41% привитых макак-резус, пишет MedicalXpress. Результаты работы опубликованы в Nature Medicine.

Новая вакцина разработана на основе вектора для переноса (цитомегаловирус) с фрагментами ДНК, кодирующего белок-антиген М.tuberculosis. В рамках провокационных исследований было проведено внутрибронхиальное введение Mycobacterium tuberculosis штамма Erdmann примерно через год после вакцинации обезьян.

В соответствии с представленными данными, у 41% подопытных не было никаких признаков инфекции (полная защита), у 30% обезьян туберкулез протекал в более легкой форме, а у оставшихся почти 30% не наблюдалось никакого эффекта от иммунизации. Стоит отметить, что при введении стандартной вакцины против туберкулеза (БЦЖ) у макак-резус не развивается иммунная защита.

Авторы исследования отмечают, что макаки-резус более чувствительны к возбудителю туберкулеза, поэтому по результатам клинических испытаний можно ожидать более высоких результатов эффективности. Как ожидается, клинические исследования будут запущены в 2020 году.

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