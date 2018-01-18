Правительство РФ передало 100% акций «Мосхимпрепаратов им. Н.А.Семашко» Ростеху

Дмитрий Медведев подписал Распоряжение от 16 января 2018 года №18-р, которым утверждается передача акций ОАО «Московское производственное химико-фармацевтическое объединение им. Н.А.Семашко» госкорпорации «Ростех», что позволит модернизировать научно-производственные мощности, обеспечить объединение долгосрочными заказами, расширить номенклатуру производимых лекарственных препаратов и фармацевтических субстанций.

Документ подготовлен Минпромторгом во исполнение Указа Президента России от 25 декабря 2017 года №626 «Об имущественном взносе Российской Федерации в Государственную корпорацию по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции “Ростех”» (госкорпорация).

Подписанным распоряжением утверждено решение о передаче госкорпорации в качестве имущественного взноса Российской Федерации находящихся в федеральной собственности акций ОАО «Московское производственное химико-фармацевтическое объединение им. Н.А.Семашко» (объединение), составляющих 100% его уставного капитала.

Объединение является производителем лекарственных средств, в том числе включённых в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Передача акций объединения госкорпорации позволит модернизировать научно-производственные мощности, обеспечить объединение долгосрочными заказами, расширить номенклатуру производимых лекарственных препаратов и фармацевтических субстанций.

gmpnews