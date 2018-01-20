Альфасигма объявила о планах по продвижению своих лекарств на российском рынке

В 2018 году итальянская фармацевтическая компания ООО «Альфасигма Рус» собирается пополнить свой российский портфель безрецептурным гастроэнтерологическим препаратом, а также добиться включения препарата «Неотон» в перечень ЖНВЛП. Об этом в ходе пресс-завтрака в московском офисе компании журналистам рассказала генеральный директор «Альфасигма Рус» Ольга Глазкова (на фото).

Компания начала выводить свою продукцию на российский рынок в 1990-х годах, и до сих пор это были исключительно рецептурные препараты.

«В этом году состоится лонч первого в нашем портфеле безрецептурного препарата, — сообщила г-жа Глазкова. — Это препарат от изжоги, но не антацидного действия – он обволакивает стенку пищевода, прилипает как пластырь и защищает пищевод независимо от кислотности рефлюкса».

Уникальный механизм действия препарата позволил зарегистрировать его в качестве изделия медицинского назначения. По словам Глазковой, взаимопонимание с регулирующими органами по этому вопросу найти удалось не сразу. В настоящее время препарат-медизделие уже получил регистрационное удостоверение и готов к началу продаж. Средство будет предложено тем пациентам с изжогой, которым не помогают классические средства лечения. Топ-менеджер сохранила интригу, не огласив название средства, но скорее всего речь идет о растворе для приема внутрь «Альфазокс».

Третью стадию новых клинических испытаний проходит креатинфосфат. Совместные исследования этого препарата с российским НМИЦ кардиологии компания начала еще в конце 90-х годов. За длительное время применения специалисты неоднократно открывали в нем все новые возможности, расширяющие перечень показаний. В настоящее время изучается его применение в анестезиологии – при проведении полостных операций у пациентов с сопутствующей кардиопатологией, имеющих риск развития осложнений в работе сердца.

«Мы получили в Минздраве разрешение на проведение большого исследования с плацебо-контролем во время общеполостных операций у пациентов с кардиопатологией. Нам предстоит исследовать способность креатинфосфата снижать угрозу развития внутриоперационной ишемии миокарда»,— пояснила О. Глазкова.

Испытания начнутся в марте-апреле 2018 года на базе четырех медицинских центров, одним из которых назван Первый МГМУ им. И. М. Сеченова. Кроме того, компания планирует добиться включения этого препарата в перечень ЖНВЛП на 2019 год.

Напомним, 14 декабря 2017 года ООО «Альфа Вассерман» изменила название на ООО «Альфасигма Рус». Переименование было связано со слиянием двух компаний – Alfa Wassermann S.p.A и Sigma-Tau S.p.A, в результате чего была образована компания Alfasigma S.p.A.

Фото: Игорь Чунусов

Екатерина Чалова

«Фармацевтический вестник»