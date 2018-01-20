Росздравнадзор приостановил реализацию серии раствора Натрия хлорида после смерти пациента

ТО Росздравнадзора по Воронежской области проводит внеплановую проверку БУЗ ВО «Новоусманская РБ» по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи пациентам (шесть человек почувствовали недомогание после процедуры капельницы). 17 января 2018 года один из них скончался, сообщили в пресс-службе Росздравнадзора.

Установлено, что 8 декабря 2017 года после внутривенных вливаний лекарственных препаратов состояние здоровья мужчины ухудшилось (появилась общая слабость, тошнота) и он был переведен в реанимационное отделение БУЗ ВО ВОКБ №1. Аналогичные, но менее выраженные реакции возникли ещеу пятерых пациентов данного учреждения.

В связи с этим лекарственное средство, введенное пострадавшим (Натрия хлорид раствор для инфузий 0,9% 200 мл, бутылки (28), коробки картонные (для стационаров) серии 2290317 производства ОАО НПК «Эском»), было отдано на экспертизу в «Воронежский ЦККиСЛС», а ТО Росздравнадзора 14 декабря 2017 года приостановил на территории региона обращение данного лекарства из-за его несоответствия по показателю «Упаковка».

Образцы лекарственного средства направлены в ФГБУ «ИМЦЭУАОСМП» Росздравнадзора (Московская лаборатория) для проведения экспертизы качества, которая еще продолжается.

В ходе проверки в больнице выявлен ряд нарушений, среди которых: осуществление безлицензионной деятельности, отсутствие необходимого оборудования в терапевтическом отделении, использование незарегистрированного медизделия.

Проверка в больнице продлится до 5 февраля, сообщили в Росздравнадзоре.

«Фармацевтический вестник»