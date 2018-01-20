В Госдуме одобрен законопроект о развитии контрактного производства препаратов

На пленарном заседании в Госдуме 19 января депутаты рассмотрели в первом чтении законопроект № 327290-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств».

В пояснительной записке к документу говорится, принятие предлагаемых законопроектом изменений позволит сократить сроки доступа лекарственных препаратов на рынок РФ, а также будет способствовать развитию контрактного производства лекарственных препаратов в России. Развитие контрактного производства лекарственных препаратов обеспечит развитие конкуренции на российском фармацевтическом рынке, создаст необходимые условия для роста экспорта лекарственных препаратов российского производства.

Заместитель министра промышленности и торговли Сергей Цыб пояснил, что проект предоставляет возможность производителям, осуществляющим производство лекарств за пределами России, в случае отсутствия у них заключения о соответствии требованиям и правилам надлежащей производственной практики, представлять копию решения уполномоченного федерального органа исполнительной власти о проведении инспектирования иностранного производителя.

По словам С.Цыба, закон позволит упростить процедуру госрегистрации лекарств, одновременно обеспечив их качество и безопасность.

Возможность регистрации лекарств с одинаковым международным непатентованным наименованием, но с различными торговыми наименованиями, произведенных на одной площадке, снизит нагрузку на производителей, сократит временные рамки доступа новых препаратов на российский рынок, повысит конкуренцию.

От Комитета по охране здоровья Тамара Фролова рекомендовала принять законопроект.

«Всем нам хочется, чтобы и в розничной торговле, и в оптовой сети были лекарственные препараты отечественного производства, чтобы они качественно не отличались от зарубежных и чтобы ценовая позиция была доступна для каждого жителя нашей страны», — сказала Т.Фролова.

Законопроект принят в первом чтении единогласно («за» — 413).

gmpnews