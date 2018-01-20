Госдума одобрила Закон об упрощенной регистрации иностранных препаратов

Госдума приняла в первом чтении законопроект, несколько упрощающий процедуру государственной регистрации препаратов для иностранных компаний. В частности, он разрешает регистрировать несколько лекарственных препаратов с одинаковым МНН, но разными торговыми наименованиями, а также разрешает подавать документы на регистрацию препарата до завершения инспекции производства на предмет соответствия правилам надлежащей производственной практики (GMP).

«Принятие предлагаемых законопроектом изменений позволит сократить сроки доступа лекарственных препаратов на рынок РФ, а также будет способствовать развитию контрактного производства лекарственных препаратов в РФ, позволив российским фармацевтическим производителям выпускать, помимо своей продукции, лекарственные препараты других производителей», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В конце октября 2017 года премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минздраву, Минпромторгу и ФАС совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и организациями проработать вопрос целесообразности введения ускоренной процедуры государственной регистрации инновационных лекарственных препаратов.

Ускорить регистрацию инновационных лекарств члены экспертного совета при Комитете Государственной думы по промышленности призвали Минздрав еще в июле 2016 года.

Источник: Система обеспечения законодательной деятельности

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