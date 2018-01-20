Российские ученые награждены за уникальные разработки в области онкологии

Премия Правительства Российской Федерации в области науки и техники была вручена за разработку, производство и внедрение отечественных радиоактивных источников для контактной лучевой терапии в онкологии. Российские ученые, врачи и инженеры разработали отечественные радиоактивные источники на основе йода-125, кобальта-60 и иридия-192 для проведения контактной лучевой терапии. Сегодня разработаны технологии производства этих источников, освоено их промышленное производство.

«Мы можем лечить порядка 200 человек в год от рака предстательной железы инновационным методом», – отметил Генеральный директор НМИЦ радиологии, академик РАН Андрей Каприн после вручения группе онкологов Премии, которую также получили Всеволод Галкин, Сергей Иванов, Олег Карякин, Владимир Солодкой, Вера Титова, Андрей Говердовский, Нерозин Николай, Владимир Шаповалов, Михаил Хетеев.

Учитывая высокую стоимость зарубежных радиоактивных источников, до последнего времени большое число больных, нуждающихся в этом виде лечения, не могли его получить. Была усовершенствована и аппаратурная база. На основе импортозамещающего производства радиоактивных источников разработаны медицинские технологии низкодозной и высокодозной контактной лучевой терапии: внутритканевой, внутриполостной и аппликационной. Разработаны медицинские технологии применения выпускаемых источников для контактной лучевой терапии, которые внедрены и используются в медицинских учреждениях 13 субъектов Российской Федерации и 2 странах ближнего зарубежья. Внедрение разработанных медицинских технологий позволило повысить эффективность лечения, обеспечить раннюю медико-социальную реабилитацию и высокое качество жизни онко-больных, а также способствовало достижению высоких показателей экономической эффективности. Аналогов этого изобретения сегодня нет в мире.

Разработка и налаживание производства осуществлялось ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, ФГБУ РНЦРР Минздрава России, ГНЦ РФ ФЭИ им. Лейпунского, АО «НИИТФА» госкорпорацией «Росатом».

Премию Правительства группе онкологов НМИЦ радиологии вручила Министр образования Российской Федерации Ольга Васильева.

По окончании церемонии награждения, а это более 200 человек, с приветственным словом к лауреатам обратился Председатель Правительства Дмитрий Медведев, отметивший вклад учёных в развитие отечественной науки, техники и медицины.

gmpnews