Счетная палата предлагает объединить ФОМС с Пенсионным фондом и Фондом соцстрахования

Счетная палата ищет пути для повышения прозрачности расходования средств внебюджетных фондов. В частности, аудиторы предлагают создать единый государственный фонд, объединив в нем Пенсионный фонд, Фонд социального страхования и ФОМС. Об этом на Гадаровском форуме заявила глава Счетной палаты Татьяна Голикова.

В рамках сессии, посвященной эффективному расходованию бюджетных средств, она отметила, что в структуре правительства есть 53 органа федеральной власти, включая территориальные управления, в которых трудятся почти 377 тыс. человек. В то же время в трех внебюджетных фондах и их региональных отделениях почти 163 тыс. человек.

«На их содержание уходит 143,8 млрд руб., оно обеспечивается за счет страховых взносов, которые собираются как налоги на фонд оплаты труда», – отметила Татьяна Голикова. Именно поэтому аудиторы предлагают объединить внебюджетные фонды. Чиновник добавила, что объединенный фонд обязательного социального страхования должен представлять собой уникальную управленческую структуру, находящуюся не в государственной, а в публичной собственности, благодаря чему повысится прозрачность расходования средств фонда.

Это не первое предложение реформирования внебюджетных фондов. В ноябре 2017 г. с инициативой ликвидировать систему обязательного медицинского страхования и перейти к прямому финансированию медицины из бюджета выступила фракция «Справедливая Россия», а в 2016 г. устроить пышные похороны ОМС призывал первый зам. председателя экономического комитета Совета Федерации Сергей Калашников.

Фото: Счетная палата

Елена Калиновская

«Фармацевтический вестник»