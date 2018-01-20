Крупные индийские компании заинтересованы в производстве на территории США

Несколько индийских фармацевтических компаний, имеющих значительный объем бизнеса в США, намерены приобретать американские активы, сообщает The Economic Times. Они планируют инвестировать средства как в строительство новых предприятий, так и в уже имеющиеся объекты.

По данным из информированных источников, такие компании, как Sun Pharma, Cadila Healthcare, Aurobindo и Torrent Pharmaceuticals готовы приобретать заводы в США.

Как отметил представитель Sun Pharma, в бюджете компании есть статься расходов на расширение бизнеса в Северной Америке, а также в Европе, в развивающихся странах и на домашнем рынке. В том числе компания планирует инвестировать в производство.

Torrent недавно объявила о приобретении американской компании Bio-Pharm.

В США вступила в силу налоговая реформа, в рамках которой ставка налога на американские корпорации снижена с 35 до 21%. В Индии ставка выше новой американской на 15%, поэтому, полагают эксперты, США станут еще более привлекательным рынком для индийских фармпроизводителей.

Аналитики призывают индийское правительство пересмотреть ставку корпоративного налога, иначе индийские компании, имеющие крупный бизнес в Америке, в т.ч. фармацевтические перенесут туда свои производства.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»