Американские больницы создают собственную фармкомпанию

Группа из пяти некоммерческих операторов больниц, представляющая около 450 лечебных учреждений, во главе с Intermountain Healthcare объявила о намерении создать некоммерческую дженериковую компанию в целях борьбы с дефицитом лекарств и высокими ценами, сообщает FirstWord Pharma. К этой инициативе присоединилось и Министерство по делам ветеранов.

Новая компания будет производить дженерики самостоятельно или обращаться к контрактным производственным организациям.

Как отметил исполнительный директор Intermountain Healthcare Марк Гаррисон, новая компания будет производить только определенные препараты, с обеспечением которыми есть проблемы.

По его словам, инициатива станет переломным моментом для дженерикового сектора, поскольку новая компания, получившая название Project Rx, будет обеспечивать пациентов больниц альтернативными аналогами препаратов, на которые производители взвинтили цены, что сказалось на их доступности.

Марк Гаррисон также отметил, что собственное производство позволит больницам избежать хронического дефицита некоторых препаратов.

Как заявил руководитель аптечной группы Ascension Энтони Терзини, у больниц нет выбора, кроме того, как самим решать проблему дефицита лекарств и высоких цен. Ascension входит в число инициаторов проекта.

Между тем аналитики предупреждают, что производство стерильной фармпродукции очень сложное, и что даже крупные и хорошо оснащенные компании не всегда с ним справляются.

Руководить компанией Project Rx будет консультационный комитет, в который войдут представители бизнеса и правительства. В их числе бывший исполнительный президент по глобальному бизнесу компании Amgen Мадху Балачандран и бывший директор по качеству продукции Amgen Мартин ван Триесте. Кроме того, в состав комитета войдут ряд высокопоставленных сотрудников компаний-организаторов.

Поводом к действию стали случаи необоснованного повышения цены на некоторые препараты, давно потерявшие патентную защиту. Так, в 2015 г. американская фармкомпания Turing Pharmaceuticals взвинтила цену на препарат для лечения токсоплазмоза Daraprim (pyrimethamine) с 13,50 до 750 долл. за таблетку.

Канадская Valeant Pharmaceuticals также значительно повысила цены на препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний Isuprel (isoproterenol) и Nitropress (nitroprusside).

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»