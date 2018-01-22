Новые прививки в Нацкалендаре позволят экономить государству десятки миллиардов рублей в год

Ежегодный экономический ущерб из-за ротавирусной инфекции составляет более 6,8 млрд руб., а из-за вируса папилломы человека (ВПЧ) – более 20 млрд руб. Таковы первые итоги исследования экономического бремени заболеваний и экономического эффекта программ вакцинации, проведенного экспертами платформы «Эффективное здравоохранение» и представленного в рамках Гайдаровского форума.

Платформа «Эффективное здравоохранение» разрабатывает и предлагает к внедрению проектные решения в сфере здравоохранения. Ее организатор – Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Рассматриваемое исследование проводилось специалистами компании «Альянс Консалтинг» и РАНХиГС.

В 2017 г. эксперты «Эффективного здравоохранения» начали разрабатывать модель оценки эффективности вакцинации. Модель основана на алгоритмах расчета прямого экономического ущерба (расходы на медицинское обслуживание), непрямого (потеря трудоспособности), социально-демографического (вызванные случаи инвалидности, смерти, потери репродуктивной способности), качества жизни (годы качественной жизни, продолжительность жизни).

С использованием этого подхода был произведен расчет экономического бремени от ротавирусной инфекции и ВПЧ.

Для оценки прямого ущерба эксперты использовали тарифы ОМС, фактическую стоимость одного случая в ЛПУ, клинические рекомендации, цены на лекарства и медуслуги. При расчете непрямого ущерба брались показатели экономики, например, ВВП, уровень занятости населения, продолжительность больничного.

По словам ведущего консультанта департамента управленческого консалтинга АО «Альянс Консалтинг», эксперта платформы «Эффективное здравоохранение» Андрея Говоруна, согласно расчетам, экономическое бремя от ротавирусной инфекции составляет более 6,8 млрд руб., от ВПЧ – более 20 млрд руб. в год. Соответственно, вакцинация позволит предупредить большую часть данного ущерба.

Эксперты планируют продолжить работу. Модель была рассчитана на статистических данных по России, далее она будет применена на данных отдельных регионов с учетом локальных особенностей.

Елена Калиновская

«Фармацевтический вестник»