Celgene приобретает Juno Therapeutics

Американская биотехнологическая компания Celgene объявила о покупке компании Juno Therapeutics, также расположенной в США, за 9 млрд долл. (87 долл. за акцию), сообщает FirstWord Pharma. В настоящее время Celgene принадлежат 7,9% акций Juno. «ФВ» уже сообщал о заинтересованности Celgene в сделке.

В результате сделки, завершение которой запланировано на I квартал 2018 г., Celgene получит доступ к экспериментальному препарату на основе клеточной технологии CAR-T JCAR017 (lisocabtagene maraleucel).

Как отметил исполнительный директор Celgene Марк Аллес, сделка ар приобретению Juno Therapeutics соответствует политике компании, направленной на исследования и разработку лекарственных препаратов для больных с неизлечимыми формами рака крови.

В настоящее время JCAR017 проходит клинические исследования для лечения рецидивной или рефрактерной формы агрессивной неходжкинской B-клеточной лимфомы.

В 2015 г. Celgene и Juno Therapeutics заключили 10-летнее соглашение по разработке лекарственных препаратов для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний, в т.ч. на основе клеточной технологии CAR-T.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»