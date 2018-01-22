В рекомендации врача обратиться в конкретную аптеку Минздрав не увидел личной заинтересованности

После сообщений иркутских СМИ о приверженности врачей аптечной сети «Фармэконом» в ОГБУЗ «Усольская городская больница» была проведена проверка.

«Врачом-инфекционистом выписаны рецепты пациенту на лекарственные препараты «Вальвир 1,0» и «Бисептол 480» на рецептурном бланке № 107-1/у, утвержденном приказом Минздравсоцразвития от 12.02.07 г. № 110. Врач рекомендовал пациенту обратиться в аптеку «Фармэконом» для приобретения лекарственных препаратов», – сообщили в пресс-службе Минздрава Иркутской области.

Врач сообщил, что «Вальвир» не входит в широкий ассортимент лекарственных препаратов, закупается аптеками крайне редко и в очень малых количествах. При этом специалист знал, что лекарство есть в аптеке «Фармэконом».

«По итогам служебного расследования не установлен факт наличия преследования врачом рекламной или коммерческой цели. Все действия врача были направлены на то, чтобы минимизировать время на поиск лекарственного препарата, ускорить процесс приобретения лекарственного препарата и начала лечения заболевания», – сказали в Минздраве.

Препарат был выписан на устаревшем рецептурном бланке. В связи с этим заведующему инфекционным кабинетом вынесено дисциплинарное взыскание и снижены стимулирующие выплаты.

Ольга Коберник

«Фармацевтический вестник»