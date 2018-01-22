Акции дженериковых компаний снизились на фоне угрозы Минюста США о взыскании ущерба

Акции ряда дженериковых компаний упали после того, как Минюст США пригрозил взыскать с них ущерб в результате расследования о фиксировании цен, сообщает Bloomberg.

Как отметил глава антимонопольного департамента Минюста Макан Делрахим, правительство может взыскать с производителей ущерб в случае, если фиксирование цен привело к их завышению.

Акции компаний Endo International, Mylan и Teva снизились на 5,6%, 3,1% и 2,8% соответственно.

В процессе расследования, коснувшегося 12 производителей дженериков, свою вину уже признали бывшие топ-менеджеры Heritage Pharmaceuticals (подразделение индийской Emcure Pharmaceuticals).

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»