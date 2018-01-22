Biogen и другие компании могут быть заинтересованы в приобретении Acorda Therapeutics

Акции американской фармацевтической компании Acorda Therapeutics выросли на 20% на фоне слухов о том, что американская биотехнологическая компания Biogen и другие компании, включая азиатские, заинтересованы в ее приобретении, сообщает FirstWord Pharma.

По мнению аналитиков, одним из поводов для слухов стал предварительный прогноз на прошедший 2017 г., согласно которому объем продаж составит 542 млн долл., что на 10% превысит показатель 2016 г., но меньше ожидаемых 568 млн долл.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщал, что руководство Acorda рассматривало вопрос о продаже компании. На этом настаивал акционер Acorda инвестфонд Scopia Capital Management, владеющий 17% акций компании после того, как суд признал недействительными четыре патента на препарат для лечения рассеянного склероза Ampyra (dalfampridine).

В результате решения суда Acorda обнародовала план реструктуризации бизнеса, направленный на сокращение затрат. Основной упор компания намерена сделать на проведение завершающих стадий клинических исследований препаратов для лечения болезни Паркинсона Inbrija и tozadenant, а также расширение доступа пациентов к препарату Ampyra, по крайней мере, до июля 2018 г.

Кроме того, в сентябре 2017 г. совет директоров Acorda принял план противодействия нежелательному поглощению («ядовитая пилюля»).

В августе прошедшего года FDA отклонило заявку на регистрацию препарата Inbrija (ингаляционная форма препарата levodopa) для нивелирования симптомов «выключения» у пациентов с болезнью Паркинсона. Тем не менее, согласно последнему прогнозу, потенциальный объем продаж Inbrija в США может превысить 800 млн долл. Accorda намерена направить повторную заявку в декабре 2018 г.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»