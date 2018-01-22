Обзор закупок флюорографов в 1-м полугодии 2017 года Biogen и другие компании могут быть заинтересованы в приобретении Acorda Therapeutics » Россия присоединилась к международной борьбе с фальсификацией медицинской продукции Государственная дума 15 декабря единогласно приняла закон о ратификации конвенции Совета Европы «Медикрим» о борьбе с фальсификацией медицинской продукции и сходными преступлениями, угрожающими здоровью населения. Цель документа — установить уголовную ответственность за фальсификацию медицинской продукции, подделку упаковки и регистрационных документов. Ратификация конвенции потребовала внесения изменений в российское законодательство. С докладом о важности происходящего выступила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. «Фармацевтический вестник»