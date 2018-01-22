Денис Мантуров: доля лекарств российского производства в перечне ЖНВЛП составила 84,6%

В 2017 году рост фармпроизводства в России составил 12%. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров Президенту РФ Владимиру Путину во время встречи 19 января. Глава Минпромторга информировал Президента РФ об основных показателях развития реального сектора экономики за 2017 год.

«Мы достигли доли российского производства в перечне жизненно важных лекарственных препаратов 84,6%. В соответствии с Вашим Указом от 2012 года в этом году мы должны обеспечить 90% российского производства. Я на 100% уверен, что мы эти результаты покажем», – заверил главу государства Денис Мантуров.

Стоит отметить, что на коллегии Минпромторга в конце марта 2017 г. Денис Мантуров заявлял, что прогнозируемые темпы роста производства лекарств в 2017 г. по сравнению с 2016 г. составят 20%.

Фото: kremlin.ru

«Фармацевтический вестник»