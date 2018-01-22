Выручка Центра информатизации «Ростеха» достигла 3,2 млрд рублей

Национальный центр информатизации (НЦИ), дочерняя структура госкорпорации «Ростех», в 2017 году заработал 3,2 млрд рублей. Среди крупных проектов компании в прошлом году – Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) и государственная информационная система обязательного медицинского страхования (ГИС ОМС).

Выручка НЦИ по итогам 2017 года составила 3,2 млрд рублей, в четыре раза превысив показатели 2016 года. Собственный успех в НЦИ объясняют сменой бизнес-модели, увеличением числа заказчиков и «успешной реализацией ряда IТ-проектов федерального уровня».

В 2017 году НЦИ начал работу над государственной информационной системой обязательного медицинского страхования (ГИС ОМС) и продолжил работать над единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения (разрабатывать ЕГИСЗ НЦИ начал в 2014 году).

Другие проекты НЦИ в 2017 году – информационный сервис чемпионата мира по футболу FIFA – 2018 и Кубка конфедераций – 2017, IT-система «Почты России».

По словам председателя совета директоров НЦИ, директора по особым поручениям госкорпорации «Ростех» Василия Бровко, выручка НТИ в 2018 году достигнет 7,5 млрд рублей. Зарабатывать больше в 2018 году НЦИ планирует за счет продаж своих разработок за рубеж и заказов Министерства связи и массовых коммуникаций РФ, Министерства здравоохранения РФ, Министерства труда и социальной защиты РФ и «Почты России».

Основные компоненты информсистемы ГИС ОМС – единый регистр застрахованных лиц (ЕРЗ), программный комплекс учета страховых взносов (ПК УСВ), подсистема межтерриториальных расчетов в сфере ОМС (МТР), подсистема реестров в сфере ОМС (реестры ОМС).

В декабре 2017 года в Факультетской клинике Иркутского государственного медуниверситета из-за того, что медучреждение не имеет системы электронной записи к врачу, около 400 пациентов собрались в очереди, чтобы получить талоны на январь, некоторые были вынуждены ждать на морозе.

vademec