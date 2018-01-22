В Челябинской области сменился министр здравоохранения

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский подписал постановление об отставке Сергея Кремлева с поста министра здравоохранения.

Кремлев, руководивший ведомством с 2014 года, написал заявление об увольнении по собственному желанию, говорится на сайте губернатора. Министром назначен Сергей Приколотин, он с 2016 года занимался реформированием системы здравоохранения в муниципалитетах региона и занимал должность замминистра.

Сергей Приколотин в 1996 году окончил Челябинскую государственную медицинскую академию по специальности «педиатрия», а в 1997 году прошел интернатуру по специальности «анестезиология и реаниматология». Первым его рабочим местом стала городская больница №3, а в 2005 году он возглавил Станцию скорой медицинской помощи. С 2012 по 2016 год был директором Управления здравоохранения Миасского городского округа.

Кадровые перестановки недавно произошли и в Нижегородской области. Губернатор Глеб Никитин назначил нового исполняющего обязанности министра здравоохранения региона – им стал экс-заместитель министра здравоохранения Республики Крым Антон Шаклунов.

Источник: Пресс-служба губернатора Челябинской области

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