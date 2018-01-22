Лаборатория Биотехнопарка Кольцово может испытывать сильнодействующие лекарства

В начале декабря Испытательный лабораторный центр АО «УК «Биотехнопарк» получил лицензию министерства здравоохранения Новосибирской области и Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения на осуществление деятельности, связанной с испытаниями и экспертизой наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (I – III списки Перечня).

Для получения лицензии персонал испытательного лабораторного центра прошел обучение, а для хранения и работы с наркотическими средствами выделено специальное помещение.

По словам специалистов центра, получение лицензии открывает перед лабораторией новые горизонты работ по расширению спектра по испытаниям различных сильнодействующих лекарственных препаратов. Испытательный лабораторный центр АО «УК «Биотехнопарк» усилил свои позиции в работе с партнерами Новосибирской области и за ее пределами.

В состав Испытательного лабораторного центра входят современные химико-аналитическая и микробиологическая лаборатории. Область аккредитации ИЛЦ включает исследования лекарственных средств (субстанций), лекарственных средств для инъекций, сухих лекарственных форм для инъекций, глазных капель, растворов для внутреннего и наружного применения, аэрозолей, таблеток и драже, капсул (микрокапсул), саше, суппозиториев, мазей (кремы, гели, линименты, пасты), лекарственного растительного сырья и сборов, настоев и эликсиров, экстрактов, гомеопатических препаратов, препаратов крови человека, иммунобиологических лекарственных средств, биологически активных добавок к пище, парфюмерно-косметической продукции.

gmpnews