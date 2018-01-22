«Гриндекс» планирует вложить в производство в Латвии, Эстонии и Словакии 7 млн евро

Акционерное общество «Гриндекс» информирует, что в 2018 году прогнозируется рост оборота как минимум на 10%, по сравнению с результатами 2017 года.

В 2018 году «Гриндекс» будет стратегически ориентироваться на комплексные решения для удовлетворения нужд пациентов. В этом году увеличение оборота будет достигнуто благодаря увеличению объемов экспорта в страны Европейского союза, Россию и другие страны СНГ, США, Канаду, Японию и Вьетнам, а также в результате освоения новых рынков. Стратегические рынки развития бизнеса в 2018 году – страны ЕС и Юго-Восточной Азии.

Наряду с освоением новых рынков, «Гриндекс» планирует инвестировать значительные средства в развитие.

«Увеличение спроса — является самым важным фактором, увеличивающим производственный темп. В связи с этим актуализируется вопрос о необходимых производственных мощностях, поэтому в этом году мы планируем инвестировать в производство в Латвии, Эстонии и Словакии как минимум 7 млн евро», — поясняет председатель совета АО Гриндекс Киров Липман.

gmpnews