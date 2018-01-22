Лилия Титова: У производителя должна оставаться финансовая мотивация для производства

Процесс снижения цен имеет некий предел, после которого производитель будет вынужден прекратить производство лекарств либо начать экономить на качестве производства или логистики, — отметила в своем выступлении на круглом столе в рамках Гайдаровского форума исполнительный директор СПФО Лилия Титова. – Помимо государственного сдерживания цен есть и другие меры, в основе которые лежит пациенто-ориентированный подход, такие как совершенствование методологии выбора лекарств для нужд государственной системы лекарственного обеспечения и практическая отработка модели лекарственного страхования.

На наш взгляд, за последние три года Министерство здравоохранения, федеральные органы исполнительной власти, экспертное сообщество осуществили серьезный рывок в методологии формирования Перечней лекарственных препаратов, утвердив ПП-871, а также законодательно введя понятие комплексной оценки лекарственного препарата. Именно такой подход соответствует парадигме формирования пациенториентированной системы здравоохранения. При оценке терапевтической ценности лекарственного препарата следует учитывать наиболее значимые для пациента и демографического развития страны показатели, такие как возможность снижения смертности, инвалидизации, влияние на продолжительность качества жизни, удобство и условия применения лекарственного препарата.

После детального анализа существующих данных об эффективности, безопасности и ценности лекарственного препарата логично переходить к вопросу оценки клинико-экономической целесообразности его применения. Поняв дополнительную ценность терапии, проще оценить экономическую составляющую предлагаемой технологии и выходить на ценовые переговоры. Методологически такой подход нам видится наиболее взвешенным, при этом надо помнить, что и у производителя должна оставаться финансовая мотивация для производства инновационного лекарственного препарата.

Отработка модели лекарственного страхования населения является предметом дискуссии на протяжении последних лет. Год назад СПФО провел исследование по данной теме, выбрав в качестве фокус–группы детей до 18 лет, беременных женщин и многодетных матерей. В основу исследования , в том числе был положен и практический опыт членов СПФО, уже работающих в системе ДМС. Результаты направлялись в Минздрав России. На наш взгляд, переход на лекарственное страхование всего населения с одновременным пересмотром льготных групп и отказом от «монетизации» льгот видится более совершенной и современной моделью. Солидарное участие граждан и государства при приобретении пациентом лекарств и возмещении государством недостающей части стоимости препарата позволит сформировать действенные модели лекарственного обеспечения, — подчеркнула Л.Титова.

gmpnews