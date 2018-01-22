Цена таблетки: Как изменится рынок фармацевтики в 2018 году?

По итогам 2017 года большая часть жизненно-важных лекарств на Российском рынке была отечественного производства. На днях председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, в котором предусматриваются дополнительные меры по повышению конкурентности рынков лекарственных препаратов, медицинских изделий, медицинских услуг и БАД. Теперь аптекари будут обязаны, при продаже лекарственных средств, предупреждать о наличии более дешёвых аналогов.

Участники пресс-конференции НСН член комитета ГД по охране здоровья Николай Герасименко и руководитель ассоциации Российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев обсудили качество российских жизненно-важных лекарств, а также будущее отечественного рынка здравоохранения.

Николай Герасименко отметил проблему доступности лекарств в сельской местности. Доступность лекарств в небольших городах в сельской местности – одна из важных проблем.

«Туда (в малые города и населенные пункты – прим.НСН) почему-то фармацевтические сети не заходят. Возможно лекарства продавать в сельских магазинах или на почте», — отметил он.«Сейчас аптек огромное количество. Их просто переизбыток, на каждой улице десятки аптек. Сейчас аптеки появились в супермаркетах и предлагается в вообще в магазинах продавать лекарства. Вопрос, какая будет лицензия и контроль? Увеличение продажи препаратов через интернет – какой будет контроль?», — отметил депутат.

Виктор Дмитриев рассказал о ситуации на рынке лекарств в РФ. Поддельных лекарств на рынке становится меньше. «Сами производители видят, что подделок становится меньше. Для производителей это сразу заметно», — заявил он.

«Это говорит о том, что качество достаточно высокое. Понятно, что нет идеальных рынков, чтобы не попалось ни одной некачественной таблетки», — добавил Дмитриев.

Виктор Дмитриев так же отметил, что ситуация с ценами на лекарства, в частности, зависит от курса валют.

«Если не будет прыгать доллар, на который мы покупаем субстанцию, не будет каких-то новелл, то ожидать серьезного роста цен нам не приходится», — отметил он.

В то же время, по словам эксперта, «если будут какие-то колебания, то, наверное, это (рост цен – прим. НСН) будет происходить».

Маркировка лекарств позволит бороться с фальсифицированными средствами и отслеживать ценообразование.

«Мы надеемся, что это (введение маркировки – прим. НСН) во многом облегчит и жизнь бизнеса, потому что мы сможем в режиме онлайн отслеживать движение собственных упаковок. И это позволит эффективнее бороться с недоброкачественными фальсифицированными средствами. И позволит отслеживать ценообразование, точнее, реализацию тех методик, которые предлагаются по ценообразованию на жизненно важные лекарственные препараты», — сказал он.

Как пояснил Дмитриев, у препарата, выходя со склада, будет фиксироваться цена, которую можно будет с аптечной и дистрибьюторской наценкой посмотреть на считывающем устройстве, которое будет в каждой аптеке. «Это будет дополнительной гарантией того, что цены не задирают», — добавил эксперт.



gmpnews