«Мерк» будет осуществлять продвижение своих препаратов в России самостоятельно

Научно-технологическая компания «Мерк» объявила, что в связи с завершением сроков партнерского соглашения с компанией «Такеда» права на дистрибьюцию и маркетинг в России собственных лекарственных препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний (бренды Конкор®, Конкор® Кор, Конкор® АМ, Лодоз) и цереброваскулярных заболеваний (Энцефабол®) 01 января 2018 года перешли к ООО «Мерк».

Сердечно-сосудистые заболевания являются главной причиной смертности населения в Российской Федерации, на их долю в 2016 году пришлось более 47,8% летальных исходов (616 на 100 тыс. населения). Своевременная терапия сердечно-сосудистых заболеваний способствует улучшению качества жизни и увеличению ее продолжительности.

«Средняя ожидаемая продолжительность жизни в европейских странах выше, чем в России. Например, в Германии она составляет 80,9 лет, в Италии – 83,1 года, во Франции – 82,2 года, в Испании – 82,6 года, а в России – 70,1 год . В наших силах повлиять на эту статистику. Мы видим возможность продлить активные годы жизни россиян путем популяризации здорового образа жизни и прохождения регулярных профилактических осмотров (диспансеризаций), формирования у пациентов понимания важности приверженности терапии, а также обеспечения доступности качественных и эффективных препаратов. Это международный опыт, который должен быть применен и в России, и «Мерк» будет способствовать его внедрению» – сказал д-р Маттиас Вернике (Matthias Wernicke), директор «Мерк Биофарма Россия и СНГ».

В дизайн упаковок препаратов будут внесены некоторые изменения. На вновь произведенные упаковки будет наноситься только логотип компании «Мерк».

Вторичная упаковка и выпускающий контроль качества препаратов Конкор® и Конкор® Кор будут осуществляться на производственных мощностях российского партнера – биофармацевтической компании «Нанолек».

«Мерк» – научно-технологическая компания в области здравоохранения, лайф сайнс и высокотехнологичных материалов, основанная в 1668 г. Порядка 50 000 сотрудников «Мерк» по всему миру работают для дальнейшего развития технологий, которые призваны улучшить и повысить качество жизни человека, — создание биофармацевтических препаратов для лечения онкологических заболеваний и рассеянного склероза, инновационных систем для научных исследований и организации производства. В 2016 году общий объем продаж компании в 66 странах составил €15 миллиардов.

«Нанолек» – российская биофармацевтическая компания с участием РОСНАНО в числе акционеров, с собственным высокотехнологичным производством полного цикла в соответствии со стандартами GMP и ISO. Производственный комплекс НАНОЛЕК предусматривает использование нескольких технологий производства: стерильных лекарственных форм в шприцах и флаконах и твердых лекарственных форм (таблетки, капсулы). НАНОЛЕК специализируется на выпуске импортозамещающих и инновационных лекарственных препаратов, как собственной разработки, так и созданных с привлечением международных партнеров (Sanofi, Merck, Egis, Celltrion, Aspen и др.).

gmpnews