Анонс: на заседании РАФМ обсудят итоги развития российского фармрынка в 2017 г.

Заседание круглого стола РАФМ на тему «Российский фармацевтический рынок. Итоги 2017 года» состоится 7 февраля. Мероприятие пройдет на традиционной площадке: ресторан Зарубежье (Москва, Нижняя Радищевская улица, дом 2, в районе метро Таганская).

Регистрация участников 7 февраля с 13.30 до 14.00, Заседание с 14.00 до 16.30.

На заседании будут представлены доклады от крупнейших аналитических компаний: AlphaRM, IQVIA, DSM, Ipsos.

Подробности на сайте rafm.ru.

Для справок и оформления участия обращаться к исполнительному секретарю Галине Петрухиной по тел.: (495) 332-03-05 или по e-mail: info@rafm.ru

При регистрации просьба указывать полностью фамилию, имя, отчество и должность участников.

«Фармацевтический вестник»