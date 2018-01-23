В 2017 г. объем продаж рецептурных препаратов Johnson & Johnson составил 36,3 млрд долл.

В IV квартале 2017 г. объем продаж рецептурных лекарственных препаратов Johnson & Johnson вырос на 17,6% и составил 9,7 млрд долл., что в целом соответствует прогнозам аналитиков, сообщает FirstWord Pharma. Рост обусловлен приобретением швейцарской Actelion и показателями по новым продуктам.

Общий квартальный объем продаж Johnson & Johnson увеличился на 11,5% и составил 20,2 млрд

Johnson & Johnson завершила квартал с убытком 10,7 млрд долл. против прибыли 3,8 млрд долл. годом ранее. В компании это объясняют налоговыми выплатами.

За весь 2017 г. объем продаж рецептурных ЛП вырос на 8,3% и составил 36,3 млрд долл. Общий объем продаж за прошедший год увеличился на 6,3% – до 76,5 млрд долл. Прибыль упала с 16,5 до 1,3 млрд долл.

По прогнозу Johnson & Johnson, в 2018 г. прибыль на акцию составит 8,00–8,20 долл. Аналитики ожидают 7,88 долл. В компании полагают, что объем продаж составит 80,6–81,4 млрд долл. По мнению аналитиков, этот показатель составит 80,7 млрд долл.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»