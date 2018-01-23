За Уралом откроется первая магистратура по промышленной фармации

На базе Алтайского государственного университета (АлтГУ) откроется химико-фармацевтический факультет. Об этом рассказал ректор вуза Сергей Землюков на конференции, посвященной итогам работы образовательной организации в статусе опорного вуза.

«Факультет будет готовить не только специалистов для фарминдустрии, но и специалистов, которые будут обладать исследовательскими компетенциями для разработки новых направлений лекарственных растений и другого потенциала Алтайского края», – сообщил он. Пока в СФО этим никто не занимается.

Речь идет о трансформации химического факультета в химико-фармацевтический, уточнил заместитель проректора по научному и инновационному развитию АлтГУ Александр Мирошниченко.

«Открыты два новых направления подготовки – фармация и магистратура по промышленной фармации. Набор по «фармации» будет идти уже в 2017 г.», – рассказал он «ФВ». – В крае расположены два крупнейших предприятия отрасли – «Алтайвитамины» и «Эвалар», которые нуждаются в квалифицированных кадрах».

Химфакультет уже реализует программы по инновационным технологиям в фармпроизводстве. В основном они касаются субстанций, которые разрабатываются совместно с индустриальным партнером – «Алтайвитаминами», рассказала декан фармацевтического факультета Наталья Базарнова.

«Раньше эта работа велась на базовых кафедрах, сейчас мы получили лицензии на новые направления и будем готовить в их рамках фармспециалистов», – отметила она.

Фото: АлтГУ

Ольга Коберник

«Фармацевтический вестник»