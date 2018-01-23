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Apteka.ru: в 4 квартале сайт посетили 20 миллионов раз

Apteka.ru подвела итоги 4 квартала 2017 года

По итогам 4 квартала 2017 года прирост по количеству покупателей Apteka.ru относительно 3 квартала 2017 года составил 10 %, количества заказов – на 8 %, продаж в рублях – на 9 %.

Зафиксировано почти 20 млн посещений сайта Apteka.ru. По сравнению с 3 кварталом 2017 года просмотров страниц стало больше на 32 %.

По аптечным продажам через сервис Apteka.ru среди регионов на первом месте Московский, но наибольший прирост продаж в рублях в 4 квартале 2017 года относительно 3 квартала показали следующие регионы: Центральный +18 %, Поволжье +16 % и Урал +12 %. При этом Центральный регион больше других увеличил свою долю в общих продажах в рублях на 1,7 % и достиг 21,5 %.

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Несмотря на ожидания рынка и довольно теплую зиму в Центральной России, роста продаж противопростудных препаратов в 4 квартале 2017 года на Apteka.ru не произошло. Доля товарной группы «Лекарственные препараты» в общих аптечных продажах через сервис Apteka.ru в 4 квартале 2017 года снизилась как в стоимостном объеме, так и в упаковках, на 2,2 и на 1,9 % соответственно. По распределению внутри данной группы лидирующие позиции по доле в стоимостном объеме занимают «Нервная система», «Пищеварительный тракт и обмен веществ» и «Сердечно-сосудистые препараты». По доле в объеме продаж в упаковках на первом месте «Пищеварительный тракт и обмен веществ», затем «Сердечно-сосудистые препараты» и «Нервная система».

Доли товарных групп в объеме аптечных продаж через сервис Apteka.ru: III – IV кв. 2017

Товарные группы Доля от стоимостного объема продаж через сервис Apteka.ru, руб. Доля от объема продаж в упаковках через сервис Apteka.ru, шт.
III кв. 2017 IV кв. 2017 Изменение доли III кв. 2017 IV кв. 2017 Изменение доли
Лекарственные препараты 62% 59% -2,2% 55% 53% -1,9%
БАД 9% 9% 0,2% 10% 11% 0,8%
Парафарма 30% 31% 2,0% 35% 36% 1,1%

Доли ТОП-15 групп лекарственных препаратов в объеме аптечных продаж через сервис Apteka.ru: III – IV кв. 2017

Группы лекарственных препаратов Доля от стоимостного объема продаж через сервис Apteka.ru, руб. Доля от объема продаж в упаковках через сервис Apteka.ru, шт.
III кв. 2017 IV кв. 2017 Изменение доли III кв. 2017 IV кв. 2017 Изменение доли
Нервная система 15% 15% 0,7% 11% 12% 0,9%
Пищеварительный тракт и обмен веществ 13% 12% -0,8% 13% 13% -0,7%
Сердечно-сосудистые препараты 11% 11% -0,1% 12% 13% 0,5%
Гормональные препараты 10% 9% -0,4% 5% 4% -0,2%
Кровь и кровообращение 6% 6% 0,1% 3% 2% -0,1%
Иммуномодулирующие препараты и иммунодепрессанты 5% 5% 0,4% 3% 3% 0,5%
Дерматологические препараты 5% 5% -0,5% 6% 6% -0,5%
Мочеполовая система 4% 5% 0,0% 3% 3% 0,0%
Костно-мышечная система 4% 4% 0,7% 2% 2% 0,2%
Дыхательная система 4% 4% 0,4% 7% 7% 0,7%
Противовоспалительные препараты (НПВП) 3% 4% 0,3% 5% 4% -0,5%
Противоопухолевые препараты 2% 3% 0,4% 1% 1% 0,4%
Антибактериальные препараты 2% 2% -0,1% 4% 4% 0,0%
Противогрибковые препараты 3% 2% -0,7% 3% 3% -0,4%
Средства при диабете 2% 2% 0,0% 1% 1% -0,1%
Прочие группы 12% 12% -0,5% 22% 21% -0,8%

«Фармацевтический вестник»

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Январь 23, 2018 | Просмотров: 60