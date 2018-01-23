Apteka.ru: в 4 квартале сайт посетили 20 миллионов раз

Apteka.ru подвела итоги 4 квартала 2017 года
По итогам 4 квартала 2017 года прирост по количеству покупателей Apteka.ru относительно 3 квартала 2017 года составил 10 %, количества заказов – на 8 %, продаж в рублях – на 9 %.
Зафиксировано почти 20 млн посещений сайта Apteka.ru. По сравнению с 3 кварталом 2017 года просмотров страниц стало больше на 32 %.
По аптечным продажам через сервис Apteka.ru среди регионов на первом месте Московский, но наибольший прирост продаж в рублях в 4 квартале 2017 года относительно 3 квартала показали следующие регионы: Центральный +18 %, Поволжье +16 % и Урал +12 %. При этом Центральный регион больше других увеличил свою долю в общих продажах в рублях на 1,7 % и достиг 21,5 %.
Несмотря на ожидания рынка и довольно теплую зиму в Центральной России, роста продаж противопростудных препаратов в 4 квартале 2017 года на Apteka.ru не произошло. Доля товарной группы «Лекарственные препараты» в общих аптечных продажах через сервис Apteka.ru в 4 квартале 2017 года снизилась как в стоимостном объеме, так и в упаковках, на 2,2 и на 1,9 % соответственно. По распределению внутри данной группы лидирующие позиции по доле в стоимостном объеме занимают «Нервная система», «Пищеварительный тракт и обмен веществ» и «Сердечно-сосудистые препараты». По доле в объеме продаж в упаковках на первом месте «Пищеварительный тракт и обмен веществ», затем «Сердечно-сосудистые препараты» и «Нервная система».
Доли товарных групп в объеме аптечных продаж через сервис Apteka.ru: III – IV кв. 2017
|Товарные группы
|Доля от стоимостного объема продаж через сервис Apteka.ru, руб.
|Доля от объема продаж в упаковках через сервис Apteka.ru, шт.
|III кв. 2017
|IV кв. 2017
|Изменение доли
|III кв. 2017
|IV кв. 2017
|Изменение доли
|Лекарственные препараты
|62%
|59%
|-2,2%
|55%
|53%
|-1,9%
|БАД
|9%
|9%
|0,2%
|10%
|11%
|0,8%
|Парафарма
|30%
|31%
|2,0%
|35%
|36%
|1,1%
Доли ТОП-15 групп лекарственных препаратов в объеме аптечных продаж через сервис Apteka.ru: III – IV кв. 2017
|Группы лекарственных препаратов
|Доля от стоимостного объема продаж через сервис Apteka.ru, руб.
|Доля от объема продаж в упаковках через сервис Apteka.ru, шт.
|III кв. 2017
|IV кв. 2017
|Изменение доли
|III кв. 2017
|IV кв. 2017
|Изменение доли
|Нервная система
|15%
|15%
|0,7%
|11%
|12%
|0,9%
|Пищеварительный тракт и обмен веществ
|13%
|12%
|-0,8%
|13%
|13%
|-0,7%
|Сердечно-сосудистые препараты
|11%
|11%
|-0,1%
|12%
|13%
|0,5%
|Гормональные препараты
|10%
|9%
|-0,4%
|5%
|4%
|-0,2%
|Кровь и кровообращение
|6%
|6%
|0,1%
|3%
|2%
|-0,1%
|Иммуномодулирующие препараты и иммунодепрессанты
|5%
|5%
|0,4%
|3%
|3%
|0,5%
|Дерматологические препараты
|5%
|5%
|-0,5%
|6%
|6%
|-0,5%
|Мочеполовая система
|4%
|5%
|0,0%
|3%
|3%
|0,0%
|Костно-мышечная система
|4%
|4%
|0,7%
|2%
|2%
|0,2%
|Дыхательная система
|4%
|4%
|0,4%
|7%
|7%
|0,7%
|Противовоспалительные препараты (НПВП)
|3%
|4%
|0,3%
|5%
|4%
|-0,5%
|Противоопухолевые препараты
|2%
|3%
|0,4%
|1%
|1%
|0,4%
|Антибактериальные препараты
|2%
|2%
|-0,1%
|4%
|4%
|0,0%
|Противогрибковые препараты
|3%
|2%
|-0,7%
|3%
|3%
|-0,4%
|Средства при диабете
|2%
|2%
|0,0%
|1%
|1%
|-0,1%
|Прочие группы
|12%
|12%
|-0,5%
|22%
|21%
|-0,8%