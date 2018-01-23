BioCryst и Idera сформируют новую компанию АО «Фарм-Синтез» планирует поставлять лекарства на Кубу » Уголовное преследование бизнесмена прекращено Еще в одном конфликте в российском фармбизнесе можно поставить точку. История логистического оператора «Фармат» (компания «Терминал-Восток») и его бывшего владельца Дмитрия Даина началась в 2012 г., а закончилась в конце декабря 2017 г. Здесь было много событий — отстранение от управления компанией, ее банкротство, уголовное дело, суд, изолятор временного содержания, освобождение. Дмитрий Даин доволен: справедливость восторжествовала, судебная и правоохранительная системы могут признавать и исправлять свои ошибки. Он отмечает, что для него все это было серьезным испытанием. Предприниматель решил вернуться в бизнес и заняться проектом, касающимся цифровой медицины. Стоит напомнить, это не первый случай, когда после уголовного преследования руководитель крупной компании возвращается в бизнес. «Фармацевтический вестник»