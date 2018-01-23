Минздрав хочет упростить процедуру согласования ГЧП-проектов

Министерство здравоохранения РФ хочет напрямую вести переговоры с частными инвесторами, выступающими с концессионной инициативой в отношении федеральных объектов здравоохранения. По действующему законодательству, такие проекты государственно-частного партнерства (ГЧП) должно вначале рассматривать правительство и только потом делегировать полномочия по ведению переговоров конкретным ведомствам.

Для этого в Минздраве разработали проект постановления правительства, опубликованный на Regulation.gov.ru.

Постановление расширяет полномочия ведомства и позволяет Министерству здравоохранения рассматривать предложения инвесторов о заключении концессий и вести с ними переговоры без участия правительства.

Источник Vademecum в ведомстве пояснил, что принятие такого документа позволит сократить срок рассмотрения проектов частной концессионной инициативы. «На федеральном уровне пока таких частных концессионных инициатив не было, но мы их ожидаем», – добавил он.

В проекте отдельно оговаривается, что новые полномочия Минздрава не потребуют выделения дополнительных денег или штатных должностей министерства.

«Также к настоящему времени Правительством Российской Федерации принято постановление от 13.10.2017 №1247 «О внесение изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», которым вышеуказанными полномочиями в установленной сфере деятельности в отношении объектов морского и речного транспорта на федеральном уровне наделен Росморречфлот», – аргументирует свою позицию Минздрав в пояснительной записке к документу.

О планах разработать такое постановление правительства в апреле 2017 года рассказывал директор Департамента инфраструктурного развития и государственно-частного партнерства Минздрава Андрей Казутин.

Источник: Федеральный портал проектов нормативных правовых актов

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