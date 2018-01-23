Ростех приступил к цифровой маркировке лекарств собственного производства

В рамках реализации проекта по маркировке лекарственных средств НПО «Микроген» холдинга «Нацимбио» (Госкорпорация Ростех) завершило начальный пилотный этап. Данные первой промаркированной партии препаратов поступили в единую Федеральную информационную систему 19 января 2017 года.

Стартовая партия лекарственных средств общим объемом 12,8 тысяч потребительских упаковок уже промаркирована уфимским филиалом НПО «Микроген». В нее вошел препарат с контрольным идентификационным знаком Простакор®, применяющийся при заболеваниях предстательной железы. Базирующийся на технологии штрихкодирования проект способствует борьбе с фальсификатом и позволит проверить информацию о продукции в любом медучреждении или аптеке.

«По данным ВОЗ, опубликованным в конце прошлого года, каждая десятая упаковка лекарств в мире является поддельной. Проблема фальсификата остро стоит и в России. Это не только пагубно сказывается на здоровье граждан, но и негативно влияет на показатели добросовестных производителей», – отметил генеральный директор «Нацимбио» Андрей Загорский.

Маркировка реализуется на базе программно-аппаратного комплекса, позволяющего на финальной стадии выпуска лекарственных средств наносить на каждую упаковку двухмерные штрихкоды, содержащие информацию о производителе, названии, серии, дате выпуска лекарственного средства и его сроках годности. После маркировки данные о препарате поступают в единую государственную информационную систему для дальнейшей идентификации в ходе его обращения в Российской Федерации.

Кирилл Гайдаш, генеральный директор НПО «Микроген» подчеркнул: «К 2020 году планируется маркировка всех наших препаратов — более 350 наименований. Реализация проекта позволит усилить защиту населения от фальсифицированных и некачественных лекарственных средств. Любой человек даже при помощи специального приложения в смартфоне сможет считать код на упаковке и узнать всю информацию о лекарственном препарате, которая хранится в единой информационной государственной системе».

Напомним, Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон №425 от 28 декабря 2017 года «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств». Он предусматривает внедрение на всей территории страны государственной информационной системы мониторинга движения лекарственных препаратов от производителя до конечного потребителя с использованием контрольных (идентификационных) знаков.

Согласно закону, с 1 января 2020 года маркировка лекарств станет обязательной для всех производителей и аптек. По данным за июль 2017 года, в федеральной государственной информационной системе мониторинга было зарегистрировано порядка 16 организаций и промаркировано более 268 тысяч наименований продукции.

31 декабря 2017 года Президент РФ Владимир Путин подписал закон, наделяющий Правительство РФ правом введения обязательной маркировки товаров специальными идентификационными знаками. Ранее единым исполнителем по цифровой маркировке и прослеживанию товаров, подлежащих особому учету, включая лекарства, было определено государственно-частное партнерство «Оператор-ЦРПТ», дочерняя структура Центра развития перспективных технологий, созданного ГК «Ростех» (концерн «Автоматика»), USM Holdings («Петер-Сервис») и «Элвис-групп». Систему сплошной маркировки товаров в России планируется создать до 2024 года.

«Национальная иммунобиологическая компания» была учреждена с целью создания холдинговой компании (интегрированной структуры) Государственной корпорации «Ростех» в области разработки и производства иммунобиологической продукции. Холдинг создан для обеспечения независимости Российской Федерации от импорта в системе здравоохранения и лекарственного обеспечения. Для реализации поставленных задач в состав холдинга вошли НПО «Микроген», ООО «ФОРТ», ОАО «Синтез».

АО «НПО «Микроген» является уникальным и старейшим предприятием по производству биофармацевтических препаратов в РФ. В ассортиментном портфеле объединения более 350 препаратов. «Микроген» – основатель системы перевозок продукции «холодовая цепь». Метод гарантирует соблюдение температурного режима хранения и доставки вакцин и других иммунобиологических препаратов до потребителя.

gmpnews