Bayer будет судиться с «Нативой» за сорафениб

Немецкий фармгигант Bayer подал в суд иск против российской фармкомпании «Натива», в котором требует запретить ей введение в оборот препарата Сорафениб-натив – дженерика принадлежащего немецкой компании онкопрепарата Нексавар (сорафениб), защищенного российскими патентами. В судах уже рассматриваются семь аналогичных исков, поданных против «Нативы» другими международными фармкомпаниями.

Заявление было подано в Арбитражный суд Московской области и зарегистрировано в электронной картотеке 22 января 2018 года.

Истец узнал о том, что «Натива» не только зарегистрировала Сорафениб-натив, но уже распространяла буклеты с рекламой своего дженерика, а значит, готовится ввести его в оборот. Действия российской компании были расценены в Bayer как нарушение их прав: гендиректор АО «Байер» Нильс Хессманн отметил, что разработка нового лекарственного средства занимает не менее 10 лет и стоит около 1 млрд евро. В компании также подчеркнули, что подобные действия снижают привлекательность России для инвестиций в локализацию производства и трансфер технологий, пишет газета «Коммерсантъ».

По данным Государственного реестра лекарственных средств, стоимость Нексавара достигает почти 130 тысяч рублей, а цена дженерика «Нативы» в зависимости от дозировки варьируется от 25 тысяч до 103 тысяч рублей.

Аналогичные иски к «Нативе» ранее подавали BMS, Celgene, AstraZeneca, Boehringer Ingelheim и другие иностранные фармпроизводители.

Российский поставщик лекарств «Мамонт Фарм», связанный с «Нативой», получил в декабре 2017 года три иска от международной фармкомпании BMS. Таким образом BMS пытается помешать «Мамонт Фарму» осуществить поставку онкопрепарата Дазатиниб-натив производства компании «Натива». Аукцион на поставку дазатиниба для нужд Департамента здравоохранения города Москвы дистрибьютор выиграл в ноябре, хотя оригинальное лекарство Спрайсел (дазатиниб) охраняется принадлежащим BMS патентом.

Bayer AG – немецкая компания, основанная в 1863 году. Одним из ведущих направлений Bayer является здравоохранение. Количество сотрудников Bayer превышает 115 тысяч человек по всему миру. Оборот Bayer в 2016 году составил 46,77 млрд евро, а прибыль – 4,53 млрд евро.

«Натива» является держателем регистрационных удостоверений 72 препаратов. По данным СПАРК, выручка компании в 2016 году составила 1,7 млрд рублей, чистый убыток – 144,4 млн рублей. В октябре 2017 года совладелец «Нативы» Олег Михайлов продал свой пакет акций (41,75%) австрийской Fis Capital GmbH.

Источник: Коммерсантъ

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