«Швабе» достались контракты Минобороны на 1,4 млрд рублей

После победы в открытом аукционе входящий в «Ростех» холдинг «Швабе» подписал с Министерством обороны РФ договор о поставке и оснащении трех мобильных госпиталей в Чите, Севастополе и Новосибирске. Стоимость двух таких контрактов превышает 1,4 млрд рублей.

Контракт подписали директор «Швабе – Москва» Иван Ожгихин и заместитель руководителя Департамента государственных закупок Министерства обороны РФ Дарья Морозова. Выполнить работы необходимо до 10 ноября 2018 года. Всего «Швабе» выиграл два аукциона Минобороны на поставку и оснащение мобильных госпиталей на общую сумму более 1,4 млрд рублей.

Еще один аналогичный контракт на 1,8 млрд рублей достался ООО «Дорснаб». Эта компания зарегистрирована в Армавире и, по данным СПАРК-Интерфакс, принадлежит известному в Краснодарском крае дорожному строителю Анзору Хевсокову.

Мобильные госпитали «Швабе» для военных подразделений представляют собой быстросборные пневмокаркасные сооружения, вмещающие хирургическое, терапевтическое, лабораторное, рентгеновское отделения, отделение анестезиологии и реанимации, а также стоматологический кабинет. Один мобильный госпиталь представляет помощь до 250 пациентам в сутки и рассчитан на 100 коек.

Минобороны постоянно направляет бюджетные средства на собственную медицинскую инфраструктуру. За последние четыре года на медоборудование для военных клиник было потрачено 24 млрд рублей.

Источник: «Ростех»

vademec