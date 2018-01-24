В Испании начали продавать экспресс-тесты на ВИЧ без рецепта

В испанских аптеках начали без рецепта продавать экспресс-тесты на ВИЧ, которые позволяют пользователю менее чем за 20 минут по образцу крови или слюны самостоятельно определить свой ВИЧ-статус. Минздрав Испании рассчитывает с помощью этой меры сократить количество недиагностированных носителей ВИЧ, а также больных с поздним диагнозом.

Точность диагностики оценивается в 99,5% в случае, если проба окажется положительной, и в 99,9% – если отрицательной. Тест может ошибаться, если с момента заражения прошло менее двух недель, поэтому Минздрав советует повторить его через три месяца. Стоимость теста в аптеке – 29 евро.

В поддержку этой программы для сотрудников аптек было разработано руководство по реализации ВИЧ-тестов, а для населения открыта бесплатная телефонная справочная.

По данным Минздрава страны, в Испании сейчас проживают 140–145 тысяч человек со статусом ВИЧ, из которых 18% не диагностированы, а у 46% диагноз поставлен на поздней стадии заболевания.

По данным ВЦИОМ, предоставленным в ноябре 2017 года, число ежегодно регистрируемых новых случаев ВИЧ в России продолжает увеличиваться, хотя темпы прироста замедлились: за первые 10 месяцев 2017 года было выявлено почти 79,1 тысячи новых случаев ВИЧ-инфекции, что на 2,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В 2011–2015 годах ежегодный прирост количества вновь выявленных случаев инфицирования ВИЧ составлял в среднем 10%, в 2016 году – 5,3%, следует из справки, подготовленной Федеральным центром СПИД.

Источник: Министерство здравоохранения Испании

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