Проблемная индийская компания покупает американского производителя активных фармингредиентов

Индийская фармацевтическая компания Ipca Laboratories, продукцию которой FDA запретило к импорту в США, приобрела американскую компанию по контрактному производству активных фармингредиентов (API) Pisgah Labs за 9,65 млн долл., сообщает FiercePharma.

В 2015 г. Ipca получила предупреждение FDA о запрете или возможности запрета импорта в США продукции, в т.ч. производимой на предприятиях по производству API и готовых лекарственных форм. Причиной санкция стали результаты инспекции, согласно которым на предприятиях систематически имела место манипуляция данными.

В предупредительном письме в 2016 г. FDA отмечало, что сотрудники Ipca неоднократно удаляли из компьютеров данные о неудачных результатах исследований и заменяли ожидаемыми данными.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»