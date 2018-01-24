Препарату для лечения ОМЛ компании Astellas присвоен статус орфанного

Еврокомиссия присвоила статус орфанного препарата экспериментальной разработке gilteritinib для лечения острого миелолейкоза (ОМЛ) компании Astellas, сообщает PharmaTimes.

Данное решение свидетельствует, что регулятор верит в то, что препарат может принести существенную пользу пациентам с этим редким заболеванием, около 13 тыс. новых случаев которого ежегодно диагностируют в Западной Европе.

Gilteritinib разрабатывается для применения у взрослых пациентов с положительным по FLT3-мутации рецидивирующим или рефрактерным ОМЛ, который связан с особо неблагоприятными исходами.

В настоящее время препарат, изначально созданный в научном партнерстве с компанией Kotobuki Pharmaceutical, проходит клинические исследования III фазы. Ему также присвоен статус орфанного в США.

Татьяна Кублицкая

«Фармацевтический вестник»