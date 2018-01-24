Квартальный объем продаж Novartis вырос на 5%

В IV квартале 2017 г. объем продаж швейцарской фармацевтической компании Novartis увеличился на 5% и составил 12,9 млрд долл., незначительно превысив прогнозы аналитиков (12,8 млрд долл.), сообщает FirstWord Pharma. Рост продаж обусловлен показателями по новым препаратам, в частности Cosentyx и Entresto. Квартальные продажи инновационных препаратов увеличились на 6% – до 8,8 млрд долл., несмотря на дженериковую конкуренцию.

Чистая прибыль в IV квартале более чем удвоилась и составила около 2 млрд долл.

В заключительном квартале 2017 г. объем продаж дженерикового подразделения Sandoz практически не изменился по сравнению с IV кварталом 2016 г. и составил 2,6 млрд долл. Продажи в США упали на 17% на фоне ценового давления.

Объем продаж офтальмологического подразделения Alcon вырос на 8% – до 1,6 млрд долл.

За весь 2017 г. объем продаж Novartis вырос на 1% и составил 49,1 млрд долл., чистая прибыль увеличилась на 15% – до 7,7 млрд долл.

По прогнозу Novartis. в 2018 г. рост объема продаж будет определяться низкими однозначными показателями при постоянном валютном курсе. Ожидается, что рост операционной прибыли будет в пределах низких или средних однозначных показателей.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»