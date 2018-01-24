Хакасское дело о закупках скоро будет передано в суд Квартальный объем продаж Novartis вырос на 5% » Узбекистан принимает меры по упорядочению производства и ввоза лекарств Министерство иностранных дел Республики Узбекистан опубликовало Постановление Президента Узбекистана «О мерах по дальнейшему упорядочению производства и ввоза лекарственных средств и изделий медицинского назначения». В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 7 ноября 2017 года № УП–5229 «О мерах по кардинальному совершенствованию системы управления фармацевтической отраслью», а также в целях создания благоприятных условий для увеличения объемов производства и повышения конкурентоспособности отечественной фармацевтической продукции, дальнейшего упорядочения ввоза лекарственных средств и изделий медицинского назначения в республику: 1. Определить, что: производством лекарственных средств и изделий медицинского назначения по полному технологическому циклу является производство лекарственных средств и изделий медицинского назначения из лекарственных веществ (субстанций) и комплектующих, произведенных самим предприятием;

производством лекарственных средств и изделий медицинского назначения по неполному технологическому циклу является производство лекарственных средств и изделий медицинского назначения из лекарственных веществ (субстанций) и комплектующих, не произведенных самим предприятием;

«in bulk» продукцией признается любое не расфасованное лекарственное средство или изделие медицинского назначения, предназначенное для производства лекарственных средств или изделий медицинского назначения, прошедшее все стадии технологического процесса за пределами Республики Узбекистан, кроме стадий фасовки, потребительской упаковки и маркировки. 2. Установить, что: лекарственные средства и изделия медицинского назначения признаются продукцией отечественного производства в случае их производства по полному или неполному технологическому циклу ;

; лекарственные средства и изделия медицинского назначения не признаются продукцией отечественного производства в случае их несоответствия вышеуказанному критерию или производства на основе «in bulk» продукции;

медицинская техника признается продукцией отечественного производства в случае организации производства всех или отдельных комплектующих и технологических частей самим предприятием, кроме маркировки и упаковки, либо производства путем сборки комплектующих и технологических частей, в том числе импортируемых, кроме маркировки и упаковки. 3. Кабинету Министров совместно с Национальным агентством проектного управления при Президенте Республики Узбекистан в недельный срок внести: в Законодательную палату Олий Мажлиса проект закона «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан «О лекарственных средствах и фармацевтической деятельности» с учетом положений настоящего постановления;

изменения и дополнения в Положение о порядке регистрации лекарственных средств и изделий медицинского назначения и выдачи регистрационного удостоверения, утвержденное постановлением Кабинета Министров от 22 декабря 2014 года № 352, предусматривающие дальнейшее совершенствование порядка регистрации лекарственных веществ (субстанций) и лекарственного растительного сырья, исходя из требований настоящего постановления. 4. Министерству здравоохранения Республики Узбекистан: до 1 февраля 2018 года обеспечить внесение изменений в регистрационные документы зарубежных производителей лекарственных средств и изделий медицинского назначения без взимания сбора в соответствии с их заявками в части указания информации об упаковке и маркировке «in bulk» продукции;

обеспечить внесение изменений в регистрационные документы зарубежных производителей лекарственных средств и изделий медицинского назначения без взимания сбора в соответствии с их заявками в части указания информации об упаковке и маркировке «in bulk» продукции; до 1 марта 2018 года провести технологический аудит производств лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники на предмет признания их продукцией отечественного производства на основе критериев, предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящего постановления. 5. Предоставить предприятиям, производящим лекарственные средства и изделия медицинского назначения по полному и неполному технологическому циклу, а также лекарственные средства и изделия медицинского назначения на основе «in bulk» продукции, не имеющие аналогичной отечественной продукции, ценовые преференции в размере 20 процентов от стоимости такой же продукции зарубежных производителей при участии в государственных закупках. 6. Определить, что: с 15 апреля 2018 года льготы по налогу на добавленную стоимость не применяются при импорте «in bulk» продукции лекарственных средств и изделий медицинского назначения при наличии зарегистрированной аналогичной отечественной продукции, производимой по полному или неполному технологическому циклу;

льготы по налогу на добавленную стоимость не применяются при импорте «in bulk» продукции лекарственных средств и изделий медицинского назначения при наличии зарегистрированной аналогичной отечественной продукции, производимой по полному или неполному технологическому циклу; до 1 января 2019 года сохраняются льготы по налогу на добавленную стоимость для предприятий – производителей лекарственных средств и изделий медицинского назначения в части продукции, произведенной на основе «in bulk» продукции, при отсутствии зарегистрированной аналогичной отечественной продукции. 7. Министерству здравоохранения совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами в месячный срок внести в Кабинет Министров Республики Узбекистан предложения об изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающих из настоящего постановления. 8. Генеральной прокуратуре совместно с Национальным агентством проектного управления при Президенте Республики Узбекистан и Счетной палатой Республики Узбекистан в месячный срок провести критическое изучение и принять необходимые меры по упорядочению оборота и производства лекарственных средств и изделий медицинского назначения. 9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Премьер-министра Республики Узбекистан Арипова А.Н. и Генерального прокурора Республики Узбекистан Абдуллаева И.Б. gmpnews