Американский апелляционный суд подтвердил недействительность патента на Remicade

Апелляционный суд США поддержал решение о недействительности патента на препарат для лечения ревматоидного артрита Remicade (infliximab) компании Johnson & Johnson, сообщает Reuters. В результате этого решения, у Johnson & Johnson остается меньше возможностей для взыскания ущерба от компании Pfizer, разработавшей биосимиляр оригинального препарата.

По мнению суда, патент Johnson & Johnson, защищающий действующее вещество Remicade, недействителен, поскольку его концепция была покрыта более ранними патентами.

В 2016 г. объем продаж Remicade в США составил 4,8 млрд долл. однако препарату грозит конкуренция со стороны биосимиляров, в т.ч. Inflectra компании Pfizer.

Pfizer начала продажу Inflectra в октябре 2016 г. после одобрения FDA.

По мнению Johnson & Johnson, Pfizer начала продажу аналога на свой страх и риск. Это означает, что в случае подтверждения действительности патента на Remicade Pfizer была бы обязана выплатить Johnson & Johnson денежную компенсацию.

В сентябре 2017 г. Pfizer обратилась с иском в окружной суд, в котором обвинила Johnson & Johnson в применении антиконкурентной практики в отношении биосимиляра препарата Remicade (infliximab). В частности, Johnson & Johnson предлагала значительные скидки на Remicade в обмен на блокирование покрытия Inflectra и других биосимиляров Remicade

Как заявили в Johnson & Johnson, обвинения Pfizer не имеют под собой никакого основания.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»