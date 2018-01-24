Прокуратура Свердловской области пресекла поставку в ЛПУ некачественных онкологических препаратов

Ряд организаций поставили в региональный онкологический диспансер лекарственные препараты с нарушением лицензионных требований. Об этом сообщил начальник Управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Свердловской области Андрей Курьяков на рабочем совещании членов комитета Госдумы по охране здоровья.

К примеру, ООО «Аргентум» собиралось во второй половине 2017 года поставить в ГБУЗ СО «Свердловский областной онкологический диспансер» крупную партию лекарств на общую сумму почти 20 млн руб.

При этом завод-изготовитель сообщил прокуратуре, что лекарства данному поставщику не реализовывались, а в свободной продаже препарат в таком количестве отсутствует. После того, как был направлен запрос руководителю общества с требованием предоставить информацию о фирме-производителе, дате изготовления и законности происхождения препарата, соблюдении правил перевозки и температуры его хранения, компания отказалось в одностороннем порядке от заключения контракта.

Поставщик не смог предоставить сведения о правомерности приобретения и нахождения у него лекарственных средств, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Одновременно с этим, в деятельности организации выявлены грубые нарушения лицензионных требований, в связи с чем в отношении общества возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)). После его рассмотрения суд назначил виновнику наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. руб.

По решению регионального УФАС данная коммерческая организация внесена в реестр недобросовестных поставщиков в связи с односторонним отказом от исполнения контракта.

Андрей Курьяков сообщил, что прокуратура области совместно с региональным Минздравом и УФАС разработали положения в контракт медицинского учреждения, обязывающие поставщика подтвердить, что поставляемая партии товара находится в первичном легальном гражданском обороте на законных основаниях.

«Фармацевтический вестник»