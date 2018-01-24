В «Росте» введена процедура наблюдения

Арбитражный суд Московской области посчитал обоснованным заявление физического лица Павла Костенко о признании ЗАО «Роста» банкротом и ввел в отношении должника процедуру наблюдения сроком на шесть месяцев, до 23 июля 2018 года. Общая сумма исков к «Росте» в 2016-2017 годах достигла почти 10 млрд рублей.

Заявление о признании «Росты» банкротом Павел Костенко подал в сентябре 2017 года. К иску присоединились еще семь компаний, среди которых – Merck, «Алтайвитамины», «Фирма «Здоровье». Намерение подать иск о банкротстве к «Росте» также изъявлял Сбербанк.

Представитель «Росты» отказался от комментария.

Основной сайт группы компаний «Роста» rostagroup.ru уже не работает. «На текущий момент наш интернет-ресурс недоступен. Матрица не сломалась. Мы просто решили сделать ее немного лучше», – говорится в сообщении на сайте.

Серьезные финансовые проблемы у «Росты» начались летом 2016 года. 15 августа в некоторых СМИ появилась информация о возможном объединении групп «36,6» и «Роста». Компании официально опровергали информацию о слиянии, однако контрагенты стали подавать к компаниям «Росты» десятки исков.

В марте 2017 года, чтобы урегулировать задолженность «Росты» перед Stada, группа заложила входящей в Stada компании «Нижфарм» часть движимого имущества своего петербургского завода «Радуга продакшн». Однако расплатиться по долгам со Stada «Роста» так и не смогла, и в декабре 2017 года по заявлению «Нижфарма» на это имущество был наложен арест.

Основное направление деятельности группы «Роста» – дистрибуция лекарственных средств. Владельцем компании является Давид Паникашвили. По данным СПАРК, выручка АО «Роста» в 2016 году составила около 49 млрд рублей, чистый убыток – 1,4 млрд рублей.

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