В Калужской области до конца года откроют производство медизделий на основе коллагена

Фармацевтическая компания «Ниармедик» планирует запустить в 3 квартале 2018 года единственное в России предприятие полного цикла по производству медицинских изделий на основе коллагена в Мосальском районе Калужской области, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе компании.

Объем инвестиций в проект превысит 40 млн рублей, а мощность производства составит 200 тыс. упаковок в год. Запуск предприятия намечен на 3 квартал 2018 года.

«На новой площадке будут производиться медицинские изделия на основе коллагена из шкур крупного рогатого скота. Это будет единственная в стране площадка полного цикла производства от исходного биологического сырья до стерильной готовой формы. Проектируемые классификационные уровни помещений соответствуют фармацевтическим стандартам, а продукция — экспортным требованиям Евросоюза», — сообщили в компании.

Продукция из коллагена будет выпускаться в различных формах — гель, мембрана, порошок. Изделия предприятия планируется применять во всех областях медицины, в том числе в общей хирургии, косметологии, стоматологии, акушерстве и гинекологии.

Это будет уже второе производство «Ниармедик» в Калужской области. С 2015 года в Обнинске запущен завод по выпуску противовирусного препарата «Кагоцел», общий будет строительства которого оценивался в 4 млрд рублей. Кроме того, компания планирует осенью 2018 года запустить линии по выпуску тестеров для экспресс-диагностики наличия у водителей в крови наркотиков и алкоголя.

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