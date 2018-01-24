Объем рынка препаратов для лечения синдрома сухого глаза к 2026 году достигнет $ 7,78 млрд

Распространенность сухого кератоконъюнктивита, также называемого синдромом сухого глаза, в последние годы стремительно увеличивается. Согласно отчету компании Transparency Market Research (TMR), объем рынка препаратов для лечения данного заболевания будет увеличиваться. При этом конкуренция среди компаний-производителей усилится. В ближайшее время патентную защиту потеряют несколько препаратов, что может стать стимулом для инвестиций в исследования и разработки новых лекарств. Кроме того, в стремлении укрепить позиции на мировом рынке препаратов для лечения синдрома сухого глаза участники рынка, скорее всего, начнут заключать стратегические соглашения о сотрудничестве.

Рынок будет демонстрировать совокупный ежегодный прирост (CAGR) в размере 4,5% в период между 2017 и 2025 годами. Таким образом, к концу 2025 года глобальный рынок заболеваний сухого глаза достигнет 7,78 млрд долл. США против 5,04 млрд долл. США в 2016 году.

Терапия синдрома сухого глаза со временем значительно изменилась. Так, на смену широко применяемым ранее препаратам, содержащим изотонический хлорид натрия (искусственные слезы), пришли лекарственные средства на основе гиалуроновой кислоты или липидов. Среди продуктов для лечения синдрома сухого глаза, как в 2016 году, основная доля будет принадлежать противовоспалительным препаратам.

По мнению аналитиков TMR, одним из факторов роста данного сегмента фармацевтического рынка является растущая осведомленность среди пациентов и увеличение расходов на здравоохранение.

Источник: thepharmaletter.com

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