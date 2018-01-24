Типовой контракт для закупки медизделий приведет к экономии средств бюджета

Введение типовых контрактов для закупки отдельных категорий медицинских изделий приведет к росту конкуренции и экономии бюджетных средств. Такое мнение высказал член Центрального штаба ОНФ, директор Фонда независимого мониторинга медицинских услуг и охраны здоровья человека «Здоровье» Эдуард Гаврилов.

Правительство РФ утвердило план мероприятий по развитию конкуренции в здравоохранении, в котором идет речь о разработке типовых контрактов по отдельным категориям медицинских изделий. Минздрав России должен подготовить соответствующий приказ к апрелю 2019 г.

Разработка типовых контрактов для закупки медизделий не позволит подгонять техзадание под конкретного поставщика, считает Гаврилов.

«Типовые контракты предполагают, что из техзаданий будут исключены требования, подогнанные под продукцию единственного производителя или поставщика и ограничивающие конкуренцию. А повышение конкуренции, по нашему мнению, приведет к снижению стоимости закупок и к экономии денежных средств. Можно ожидать, что новая мера также поднимет конкурентоспособность отечественных производителей медизделий при госзакупках», – рассказал Гаврилов.

Фонд «Здоровье» и ОНФ в 2014–2016 гг. отслеживал факты завышения цен на закупку медицинского оборудования. Эксперты установили, что при некоторых закупках стоимость оборудования одного и того же производителя со сходной комплектацией различалась в полтора-два раза.

Также внимание экспертов привлекла почти двукратная разница в начальной максимальной цене контрактов на поставку медицинской техники, монтаж и пусконаладочные работы в двух перинатальных центрах одинаковой мощности – в Уфе (500 млн руб.) и Брянске (910 млн руб.).

«Еще в 2016 г. для устранения подобных нарушений на электронных аукционах мы предлагали разработать типовую конкурсную документацию на наиболее распространенные виды медизделий. Конечно, мы поддерживаем решение правительства включить это направление работы в план по развитию конкуренции в здравоохранении», – отметил Гаврилов.

В этом плане также есть пункт о подготовке нормативного документа, который обяжет государственных и муниципальных заказчиков закупать медицинские изделия открытого типа.

«Медизделия открытого типа отличаются от других тем, что к ним подходят расходные материалы и комплектующие от разных производителей. Эта мера, на наш взгляд, также будет способствовать развитию конкуренции, снижению цен на закупку медизделий и экономии бюджетных средств», – заключил Гаврилов.

gmpnews