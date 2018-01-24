Проверка Биотехнопарка в Кольцово выявила целый ряд нарушений

Контрольно-счетная палата Новосибирской области опубликовала отчет по результатам проверки законности и эффективности использования средств областного бюджета, направленных в форме бюджетных инвестиций и субсидий акционерному обществу «Управляющая компания «Научно-технологический парк в сфере биотехнологий», в 2015-2016 годах и за текущий период 2017 года».

Как указано в отчете, на создание, развитие и функционирование Биотехнопарка с 2011 по 2017 годы было выделено 1 178 250,0 тыс.руб. (в 2015-2017 гг. – 552 365,3 тыс.руб.), из них:

из областного бюджета – 883 482,5 тыс.руб. (75,0%);

из федерального бюджета – 216 267,5 тыс.руб. (18,4%);

из местного бюджета р.п. Кольцово – 78 500,0 тыс.руб. (6,6%).

В ходе проверки использования бюджетных инвестиций (412 660,3 тыс.руб.), выделенных АО «УК «Биотехнопарк», установлен целый ряд нарушений и недостатков, в частности:

Выделение в 2014-2015 гг. бюджетных инвестиций, с целью создания объектов инфраструктуры, необходимой для функционирования Биотехнопарка, не в форме бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства повлекло использование бюджетных средств на текущее содержание управляющей компании Биотехнопарка , а также на строительство инфраструктуры без проведения соответствующих экспертиз .

, а также на . За счет бюджетных инвестиций, полученных в 2015 году, АО «УК «Биотехнопарк» на сумму 29 000,0 тыс.руб. произведена оплата оборудования , которое на 21.11.2017 г. не поставлено , что привело к безрезультативному использованию бюджетных средств.

, которое на 21.11.2017 г. , что привело к безрезультативному использованию бюджетных средств. Субсидия, полученная в 2015 году АО «УК «Биотехнопарк» за счет средств федерального бюджета в размере 66 878,5 тыс.руб. на реализацию мероприятия Государственной программы – «Создание в рамках Центра коллективного пользования в составе Биотехнопарка Кольцово участка фармацевтической технологии для выпуска опытных серий лекарственных препаратов (в твердых лекарственных формах) для государственной регистрации и клинических исследований» и, направленная на оплату оборудования по Договору поставки, заключенного с ООО «МедХолдингГрупп», использована безрезультативно . В Минэкономразвития НСО представлена АО «УК «Биотехнопарк» недостоверная отчетность о приобретение, установке и запуске оборудования, так как на момент предоставления отчета поставка оборудования фактически не осуществлялась, а отраженная в отчете поставка лабораторной мебели стоимостью 12 920,7 тыс.руб. на момент проверки не произведена .

по Договору поставки, заключенного с ООО «МедХолдингГрупп», . В Минэкономразвития НСО о приобретение, установке и запуске оборудования, так как на момент предоставления отчета поставка оборудования фактически не осуществлялась, а отраженная в отчете стоимостью 12 920,7 тыс.руб. на момент проверки . Оборудование, которое частично получено, оформлено и введено в эксплуатацию с нарушением установленного порядка, что формально не приведет к переходу права собственности и возникновению материальной ответственности должностных лиц АО «УК «Биотехнопарк». Не обеспечено надлежащее хранение оборудования , не введенного в эксплуатацию, в связи с чем, существует риск случайной порчи имущества, а также исключается применение материальной ответственности.

, не введенного в эксплуатацию, в связи с чем, существует риск случайной порчи имущества, а также исключается применение материальной ответственности. Участок фармацевтической технологии для выпуска опытных серий лекарственных препаратов (в твердых лекарственных формах) для государственной регистрации и клинических исследований, с целью создания которого предоставлялась субсидия, на момент проверки не создан, а оборудование, приобретенное на сумму 12 148,5 тыс.руб. и, введенное в эксплуатацию в других структурных подразделениях, используется не по целевому назначению.

Выявленные в ходе проверки недостатки и нарушения свидетельствуют о ненадлежащем исполнении полномочий главных распорядителей бюджетных средств (Департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области и Министерства экономического развития Новосибирской области).

Плановые показатели, представленные в бизнес-плане, срок реализации которого 2011-2015 гг., достигнуты не были.

В проверяемом периоде деятельность АО «УК «Биотехнопарк» являлась убыточной (в 2015-2016 гг. убыток составил 33 339,0 тыс.руб. и 40 635,0 тыс.руб. соответственно, за 9 месяцев 2017 года – 62 910,0 тыс.руб.).

АО «УК «Биотехнопарк» создана дочерняя организация ООО «Биотехнопарк-эксперт» с уставным капиталом 10 000,0 тыс.руб., которая предоставляет услуги по декларированию и сертификации продукции и образовательные услуги, при этом не имеет статуса резидента Биотехнопарка, но получает услуги от АО «УК Биотехнопарк» по заниженной стоимости.

Из 6-ти резидентов Биотехнопарка на 01.12.2017 только три ведут деятельность на его территории (ООО «СФМ Фарм», АО НПК «Катрен», ООО «Ангиолайн интервеншионал девайс»).

gmpnews