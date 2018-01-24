В Татарстане будет разработана и реализована концепция фармаполиса

Для привлечения в качестве резидентов татарстанских площадок с особыми экономическими условиями (ОЭЗ и ТОСЭР) фармацевтических компаний, в Республике Татарстан создадут фармаполис. Об этом говорится в комплексном плане действий правительства РТ по реализации послания президента Татарстана Рустама Минниханова Госсовету.

Разработать и реализовать концепцию фармаполиса планируют в течение 2018 года, кроме этого, необходимо создать контрактно-исследовательский центр в сфере фармацевтики и биофармацевтики.

Ответственными исполнителями назначены Министерство промышленности и торговли РТ, Министерство экономики Татарстана, «Татнефтехиминвест-холдинг» и «Татхимфармпрепараты».

gmpnews