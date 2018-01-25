Квартальная прибыль Dr. Reddy’s упала на 38,5% на фоне ценового давления в США

В III квартале 2017/18 финансового года чистая прибыль индийской фармацевтической компании Dr. Reddy’s Laboratories сократилась на почти на 40% и составила 3,03 млрд рупий (47,7 млн долл.), сообщает Reuters. Аналитики прогнозировали 3,4 млрд рупий. Эксперты отмечают, что прибыль компании снижается уже на протяжении трех кварталов подряд. Они относят это на счет давления на цены на дженерики в США, а также санкций, принятых FDA в отношении индийских предприятий компании из-за проблем с контролем качества продукции.

Объем продаж дженериков в Северной Америке упал на 13% и составил 16,07 млрд рупий. В Европе этот показатель снизился на 7% – до 2,01 млрд рупий на фоне ценового давления и временного нарушения поставок.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»