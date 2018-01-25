Mylan выводит дженерик препарата Copaxone на рынок Великобритании

Компания Mylan осуществила в Великобритании лонч первого дженерика блокбастера для лечения рассеянного склероза (РС) Copaxone компании Teva, предложив потенциально более дешевую альтернативу для лечения рецидивирующих форм заболевания, сообщает PharmaTimes.

Этот шаг совершен после ряда судебных баталий, в ходе которых Teva пыталась заблокировать лонч Brabio (инъекционной формы glatiramer acetate).

Однако, в начале этого месяца Апелляционный суд Великобритании отклонил запрос Teva об апелляции решения Высокого суда Англии и Уэльса, вынесенного в пользу Mylan и ее европейского партнера Synthon, признав все притязания Teva в связи с рассматриваемым патентом «несостоятельными на основании очевидности».

Ожидается, что Brabio будет доступен для системы здравоохранения по более низкой закупочной цене.

Данная инициатива нацелена на то, чтобы облегчить доступ пациентов к лечению, которое является клинически эффективным, основано на последних научных открытиях и предлагается по максимально низкой цене. Это даст возможность направить сэкономленные средства на удовлетворение других потребностей без ущерба для лечения РС.

Татьяна Кублицкая

«Фармацевтический вестник»