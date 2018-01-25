«Стентекс» производит медизделия мирового класса в рамках импортозамещения

Делегация Калужской области, которая является одним из лидеров в импортозамещении промышленных производств, посетила научно-производственный комплекс компании «Стентекс» в Сколково и оценила масштаб локализованного высокотехнологичного производства и систем контроля качества медицинских изделий – коронарных стентов и катетеров для лечения пациентов с инфарктом миокарда и нестабильной стенокардией. На предприятии осуществляется производство двух видов коронарных стентов, а также полным ходом продолжается локализация катетеров.

Представители Минздрава Калужской области и врачи Калужской областной клинической больницы посетили чистые производственные помещения, площадью порядка 2000 кв м, где ознакомились с производством стентов мирового класса. Лабораторный комплекс предприятия, оснащенный передовым оборудованием, позволяет контролировать качество производимой продукции на всех этапах и быть уверенным, что локализованные медицинские изделия, действительно соответствуют высоким международным стандартам, что гарантирует безопасность и эффективность выпускаемой продукции для лечения пациентов.

Для региональных медучреждений появление отечественной продукции такого высокого класса – возможность уйти от закупок импортного оборудования и расходников. Как сообщила ФВ замминистра здравоохранения Калужской области Наталья Огородникова, до сих пор область закупала стенты и катетеры самых разных производителей в рамках торгов: от европейских до китайских, в зависимости от условий. «Выход на рынок такого отечественного производителя, это возможность провести импортзамещение, и получить гарантированное качество по доступным ценам. Наши специалисты рентгенохирургических направлений отметили высокое качество изделий «Стентекса». Мы надеемся, что в будущем компания сможет покрывать потребности регионов, поскольку идет рост мощностей. Проблем со спросом на продукцию точно не предвидится», — отметила г-жа Огородникова.

Еще один участник делегации — главврач Калужской областной клинической больницы Владимир Кондюков — подтвердил крайне высокое качество производимых в Сколково медизделий, как и стандарты производства и систем контроля качества. «Уверен, что «Стентекс» будет двигаться вперед, наращивая мощности и увеличивая объем выпускаемой продукции каждый год», — сказал руководитель клиники.

«Фармацевтический вестник»