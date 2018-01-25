Продуктовый ритейл «Магнит» взял паузу в аптечном проекте и потерял директора этого направления

Правда, эти два события не имеют прямой связи, но показывают закономерность событий. Руководство сети взяло паузу по фармнаправлению, открыв к концу 2017 года 51 аптеку.

Поворот в дрогери

Ориентировочно, активных запусков аптек не будет до конца первого квартала. Как сообщил «ФВ» источник, близкий к ситуации, пауза связана с анализом эффективности работы аптек и планами объединить лекарственный ассортимент с косметическим под крышей магазинов «Магнит косметик».

«Известно, что топ-менеджеры ритейла сейчас внимательно следят за законопроектом о торговле на полках. С его появлением отпала потребность в открытии отдельных точек продаж и аренде помещений под «намагниченные аптеки». Вместо издержек от запуска, сеть может получать синергию продаж и наращивание трафика. Часть аптек могут сохранить для рецептурных препаратов», – поделился с «ФВ» своим видением ситуации один из представителей аптечного сообщества на правах анонимности.

Уволившийся 19 января директор «Магнит косметик» Дмитрий Гончаров открыл 3,5 тысяч магазинов, на базе которых можно будет развернуть аптечный ассортимент. Если процесс принятия закона затянется, то «Магнит» будет запускать аптечные зоны в «Магнит косметик», а когда закон примут, разместит лекарственные препараты на полках магазина.

«О планах уйти в дрогери (drogerie) – западный формат торговли лекарствами, руководство «Магнита» говорило еще в 2017 году в профессиональных кругах. Правда, не известно, насколько активно основатель российского Уолл-Марта (Wal-Mart) Сергей Галицкий (Совладелец розничной сети «Магнит».– Прим. ред.) мог лоббировать сам законопроект. В близких связях с Игорем Шуваловым он замечен не был», — говорит источник «ФВ».

Дорогой кандидат

На сегодня «Магнит» максимально заинтересован в продажах лекарств именно через работающие магазины, поскольку испытывает операционные трудности. Согласно отчетности, чистая прибыль за третий квартал 2017 года упала на рекордные 53,3%. А к концу года сеть показала общее замедление роста продаж. Это может быть связано с запуском оптового направления в 2017 году и собственного производства в 2015 году. В любом случае компании важно оптимизировать инвестиции на запуск аптек.

Уход директора «Магнит косметик» Дмитрия Гончарова оголил проблему ритейла – отсутствие руководителя направления. Гончаров был временной фигурой в аптечном проекте. Сергей Галицкий долго искал в 2017 году директора для лекарственного ассортимента.

«Знаю, что топ-менеджмент пересмотрел много кандидатур, но не мог подобрать руководителя, который бы понимал не только фарму, но и процессы в FMCG (fast moving consumer goods – товары быстрого оборота), – говорит источник «ФВ». – Они также считали, что запрашивают кандидаты слишком высокую зарплату – 1,5-2 млн руб. в месяц. Для их рынка – это огромные деньги, для фармы – это норма. В итоге взяли временно Дмитрия Гончарова, но с его уходом перед «Магнитом» стоит непростая задача по поиску капитана нового проекта. Ведь специалистов с опытом на двух рынках найти сложно».

Денис Кунгуров

«Фармацевтический вестник»